Speciale difesa: Kosovo-Albania, Rama, accuse a Thaci sono "una macchia nella storia della giustizia"

- Il primo ministro albanese, Edi Rama, si è espresso in difesa del presidente del Kosovo, Hashim Thaci, definendo le accuse per crimini di guerra presentate contro di lui la scorsa settimana come "macchia della storia nella giustizia nel mondo". Rama ha twittato il messaggio di sostegno dopo essere arrivato a Pristina per incontrare Thaci e altri rappresentanti istituzionali in Kosovo. "A Pristina per ascoltare e saperne di più", ha scritto Rama, accusando i pubblici ministeri della Procura speciale dell'Aia di lasciare una "macchia vergognosa sulla storia della giustizia del mondo" perché hanno reso pubblica l'accusa prima che fosse approvata da un giudice nella fase pre-processuale. (Alt)