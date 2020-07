Albania-Kosovo: premier Rama pronto a ritirare causa contro ex primo ministro Haradinaj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro, Edi Rama, ha annunciato che ritirerà la causa per diffamazione contro l'ex premier del Kosovo, Ramush Haradinaj. La notizia è stata annunciata ufficialmente da Rama durante la conferenza stampa al termine della sua visita di due giorni in Kosovo. "Ho chiesto un appuntamento a Ramush, come ho fatto con le altre figure politiche locali, perché vorrei discutere con lui di questo problema che è diventato più grande di noi”, ha scritto il premier albanese. “Le implicazioni di questa storia possono essere negative per il Kosovo e l'ho informato che ritirerò la causa”, ha aggiunto Rama. Inoltre, a prescindere da tutto, “Ramush Haradinaj non è stato solo un primo ministro, ma un personaggio storico e ha il suo posto nella storia. La causa verrà ufficialmente ritirata e questo è tutto”, ha affermato Rama. Haradinaj, in un'intervista ieri sera all'emittente "Dukagjini", ha accolto freddamente la proposta di Rama per un incontro evidenziando che "è impossibile per uno che si difendere incontrare l'accusatore". Rama ha cancellato l'incontro in programma questa mattina a Pristina dopo la dichiarazioni di Haradinaj. (segue) (Alt)