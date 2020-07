Kosovo-Serbia: fonti stampa, Ue proseguirà sforzi sul dialogo ma senza includere Thaci (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annullamento del vertice alla Casa Bianca avviene mentre anche l'Ue tenta di recuperare il suo ruolo di mediatore del dialogo, nel quadro dell'azione condotta dall'inviato speciale Miroslav Lajcak. In questo contesto va ad aggiungersi anche l’iniziativa franco-tedesca nell’organizzare un altro summit, finalizzato a facilitare la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, che sarebbe ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron a Parigi il prossimo 17 luglio. Come anticipato dalla stampa kosovara, si tratterebbe di una risposta diplomatica alle mosse degli Stati Uniti per cercare di riportare l’asse della mediazione in Europa. (Alt)