Kosovo-Ue: premier Hoti auspica liberalizzazione visti durante presidenza tedesca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, ha assicurato nei giorni scorsi il Kosovo sul fatto che la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari avverrà, ma che bisogna solo decidere quando. Durante la sua recente visita a Pristina, l'ex ministro degli Esteri slovacco ha invitato i politici kosovari a parlare con una sola voce nel dialogo con la Serbia in quanto questo "è una priorità" per il paese e per l'Ue. "Per me un buon accordo è quello che porta il Kosovo verso l'Ue; dubito che un accordo possa essere raggiunto senza l'Ue", ha dichiarato Lajcak. (Kop)