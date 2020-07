Speciale difesa: ministero Esteri russo, voci su interferenze in campagna elettorale Usa frutto di lotta politica interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie sulle presunte interferenze della Russia nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti di quest'anno sono frutto di "lotta politica interna" agli Usa. Lo ha dichiarato l'ambasciatore in forza al ministero degli Esteri russo, Vladimir Churov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Non c'è e non può esserci l'interferenza di Mosca nelle elezioni in paesi stranieri, è tecnicamente impossibile, a meno che il paese stesso non lo richieda", ha dichiarato Churov dopo che lo scorso febbraio, i media statunitensi hanno riferito che l'intelligence Usa avrebbe avvertito la Camera dei rappresentanti di "interferenze russe" nella campagna presidenziale del 2020 per favorire il capo di Stato in carica, Donald Trump. "Si tratta di lotta politica interna. Naturalmente, l'interferenza nell'organizzazione delle elezioni è praticamente impossibile: qualsiasi paese democratico ha un sistema elettorale sicuro, è ben organizzato e qui non è possibile alcuna interferenza esterna a meno che non lo chiedano", ha detto Churov, citando ad esempio le autorità afghane, che chiedono aiuto nell'organizzazione delle elezioni, nonché le elezioni parlamentari serbe in Kosovo, dove il rappresentante delle Nazioni Unite ha fornito assistenza. Il diplomatico ha sottolineato che ciò è stato fatto è avvenuto "su richiesta e con decisione di un'organizzazione internazionale". (Rum)