Kosovo-Serbia: inviati Palmer e Lajcak, nessuna rivalità tra Usa e Ue su guida dialogo (2)

- Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal premier kosovaro, Avdullah Hoti, le istituzioni del Kosovo hanno dimostrato la loro maturità politica dopo i capi d'accusa presentati dalla Procura speciale dell'Aia contro il capo dello Stato Thaci. Parlando del dialogo tra Pristina e Belgrado, Hoti ha osservato che "non esiste alternativa" e questo processo in base alla Costituzione kosovara deve essere guidato dal primo ministro. "Rimaniamo nella posizione secondo cui la guerra per la liberazione della popolazione del Kosovo è stata pulita e non può essere messa in dubbio", ha dichiarato Hoti rimarcando che "nonostante gli ultimi sviluppi non c'è alternativa al dialogo". "Il Kosovo è pronto per questo processo; un grande lavoro è stato completato dagli ultimi governi e sta per essere sistematizzato", ha detto Hoti aggiungendo: "Stiamo lavorando per formare una delegazione statale per questo processo, guidata certamente dal primo ministro". Il governo di Pristina ha inoltre deciso di istituire un Consiglio di esperti per il dialogo con la Serbia: "Questo Consiglio agirà all'interno dell'ufficio del primo ministro", ha dichiarato il premier kosovaro. (segue) (Kop)