Roma: Politi (Lega), M5s ha sprecato milioni per nomadi, noi chiuderemo i campi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cifre campate in aria e solita arroganza. In combutta con la sinistra" dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina riferendosi alla maggioranza M5s, "loro sono quelli delle case popolari ai nomadi. Hanno sprecato milioni di euro in assurdi progetti, che prevedevano anche di insegnare 'la buona educazione' agli abitanti dei campi. Soldi dell'Europa buttati al vento. Tra un anno - concluede - le politiche a Roma cambieranno, chi ha diritto riceverà aiutato, chi sbaglia pagherà le giuste conseguenze, a partire da chi non manda i figli a scuola. I campi li chiuderemo tutti. Volere è potere".(Com)