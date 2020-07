Lavoro: Anpal Servizi, sottosegretario Di Piazza vede precari, martedì prossimo incontro con Catalfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al Lavoro, Steni Di Piazza, ha ricevuto oggi una delegazione dei lavoratori precari di Anpal Servizi per confermare l’impegno del ministero per la risoluzione della loro vertenza. Lo si apprende dalla relativa nota stampa. Nella stessa sede, il sottosegretario ha comunicato che il ministro Nunzia Catalfo incontrerà una delegazione martedì 7 luglio. Il dicastero ha precisato che la vertenza è all’attenzione del ministro e che i primi 48 lavoratori precari con contratto scaduto sono già stati stabilizzati nel mese di maggio. (Com)