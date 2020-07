© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a RomaRomaIl sindaco di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa di presentazione della Convenzione tra Roma Capitale ed Airbnb per il versamento della tassa di soggiorno, nell'ambito delle strategie per il rilancio del Turismo di Roma Capitale. Sala della Protomoteca, Campidoglio, Roma – ore 10L'assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti interviene alla conferenza stampa di presentazione della Convenzione tra Roma Capitale ed Airbnb per il versamento della tassa di soggiorno, nell'ambito delle strategie per il rilancio del Turismo di Roma Capitale. Sala della Protomoteca, Campidoglio, Roma – ore 10Varie- Al via “Tutto fumo e Niente arresto", una serie di giornate di enogastronomia, solidarietà e buone pratiche per raccogliere fondi nella prima serata a favore del progetto "Uniti per l'Amazzonia", e le altre iniziative delle due Associazioni che lo organizzano, Isola Solidale e Semi di Libertà. Il progetto è sostenuto anche dal Centro agroalimentare di Roma (CaR), dall'associazione Toghe e Teglie, da Economia Carceraria e dall'associazione O.r.t.o. del Carcere di Viterbo. Nella gara di cucina si cimenteranno ai fornelli due squadre, una composta da avvocati, l’altra da magistrati. A giudicarli saranno i detenuti. Presso l'Isola Solidale, in via Ardeatina, 930 a Roma – ore 18.(Rer)