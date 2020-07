Algeria: tribunale apre indagine su acquisizione raffineria Augusta da parte di Sonatrach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Algeri ha aperto oggi un'indagine sull'acquisizione della raffineria di Augusta, in Sicilia, da parte della compagnia energetica algerina Sonatrach. Lo riferisce il sito algerino “Express”. Diversi alti dirigenti Sonatrach saranno ascoltati in questo caso, presso il tribunale di Bir Mourad Rais. La raffineria di Augusta, ex proprietà del colosso statunitemse ExxonMobil, è stata acquistata da Sonatrach mentre era amministratore delegato di Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour.(Ala)