Farnesina: Di Stefano interviene al dialogo economico di alto livello Italia-Asean

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano è intervenuto questa mattina alla prima tavola rotonda digitale del Dialogo economico di alto livello Italia-Asean, organizzata dal governo della Malesia, dall’Associazione Italia-Asean e da The European House-Ambrosetti. Lo riferisce un comunicato stampa della Farnesina. “L’evento di oggi – ha esordito il sottosegretario – dimostra l’importanza che l’Italia attribuisce al rafforzamento delle relazioni con l’Asean, un hub strategico verso tutta la regione dell’Asia-Pacifico, e un'organizzazione i cui Paesi membri costituiscono congiuntamente la Quinto economia mondiale, con un Pil totale di circa 3.000 miliardi di euro. Come membro fondatore dell’Unione europea, l’Italia crede fortemente nell’integrazione regionale e vede con favore il contributo dell’Asean alla prosperità economica comune, alla pace e alla stabilità nel Sud-Est Asiatico. L’Italia è pronta a giocare un ruolo sempre crescente anche nelle dinamiche Ue- Asean. Come governo stiamo intensificando i contatti con questa industriosa area del mondo, con l’obiettivo di accrescere il dialogo a tutti i livelli, a partire da quello economico-commerciale”. L’incontro è stato l’occasione per tracciare una panoramica sulle numerose opportunità di avanzamento della cooperazione economica tra Italia e i Paesi Asean, a partire dagli investimenti in infrastrutture sostenibili, energia, innovazione digitale, logistica e mobilità delle persone. “L’Italia è pronta a cooperare con l’Asean nei campi delle tecnologie spaziali e dell’osservazione della terra, come pure nel capacity building in tutte le aree di cooperazione con i suoi Paesi membri”, ha concluso il sottosegretario.(Res)