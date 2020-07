Coronavirus: Usa, record di contagi in un giorno con oltre 50 mila nuovi casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno superato per la prima volta le 50 mila unità in un solo giorno, mentre alcune città e aziende hanno invertito il corso delle riaperture prima del weekend festivo del 4 luglio. Lo riporta il "Wall Street Journal". Gli Stati Uniti rappresentano circa un quarto di oltre 10,7 milioni di casi di coronavirus in tutto il mondo, secondo i dati compilati dalla Johns Hopkins University. Almeno 50.655 casi sono stati segnalati nelle ultime 24 ore nel paese, mentre i morti sono oltre 128 mila. I contagiati totali di coronavirus sono invece almeno 2.724.640. Mentre gli Stati Uniti hanno il più alto numero di vittime al mondo, la loro percentuale di casi mortali - 4,8 per cento - non è la più alta. Con più di 39 morti ogni 100 mila abitanti, tuttavia, il tasso di mortalità pro capite è tra i primi 10 paesi del mondo, secondo i dati della Johns Hopkins. Il 4 luglio sta diventando un periodo preoccupante per molti funzionari pubblici. Una recrudescenza di casi ha portato a richieste di cautela e molte cancellazioni dell'ultimo minuto di festeggiamenti. Le autorità hanno chiuso le spiagge in alcune parti della Florida e della California per il fine settimana di vacanza. (Nys)