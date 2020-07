Kosovo: ex premier Haradinaj, una grande potenza dietro la Procura speciale dell'Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è una grande potenza dietro l'accusa della Procura speciale dell'Aia contro il presidente kosovaro Hashim Thaci. Lo ha dichiarato l'ex premier kosovaro, Ramush Haradinaj, a sua volta accusato nei mesi scorsi dalla Procura speciale che indaga sui presunti crimini di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), parlando all'emittente televisiva "Dukagjini". "E' chiaro che ci sta una grande potenza dietro Le Camere speciali e dietro la Procura", ha dichiarato Haradinaj parlando anche di "coraggio giuridico" per pubblicare un'accusa "nel modo in cui l'hanno fatto". "Questo dimostra che si tratta di un Tribunale potente", ha detto l'ex premier di Pristina e leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), sottolineando che tale organismo sta mettendo il Kosovo "in una luce molto cattiva nell'arena internazionale". (segue) (Kop)