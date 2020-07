Kosovo: 32 europarlamentari chiedono a Germania di inserire liberalizzazione visti in agenda Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad auspicare che la liberalizzazione dei visti in Europa per i cittadini kosovari possa arrivare durante il semestre di presidenza di turno dell’Unione europea della Germania, è stato ieri l’ambasciatore italiano in Kosovo, Nicola Orlando. “Grazie per l'eccellente semestre europeo della Croazia e buona fortuna alla Germania per la sua presidenza di turno dell’Ue. Come ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Zagabria: non vediamo l'ora che la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo arrivi presto”, ha scritto l’ambasciatore. “Spero che tutti gli Stati membri dell'Ue titubanti consentano la liberalizzazione dei visti durante il semestre tedesco di presidenza”, ha aggiunto Orlando. (segue) (Alt)