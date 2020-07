Kosovo: 32 europarlamentari chiedono a Germania di inserire liberalizzazione visti in agenda Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, ha spiegato di aver avuto a Bruxelles un confronto con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sulla ripresa economica kosovara dopo la pandemia. "Ho sottolineato che la liberalizzazione dei visti è una delle questioni più urgenti nei rapporti con l'Ue in modo che i cittadini kosovari possano viaggiare liberamente", ha dichiarato in particolare il premier secondo cui, inoltre, non esiste un’alternativa al dialogo tra Serbia e Kosovo per la normalizzazione dei rapporti. Hoti ha rimarcato che le autorità di Pristina dovrebbero avere la “dovuta prudenza istituzionale” per superare qualsiasi situazione. "Le questioni relative alla giustizia, come la decisione di ieri, credo non debbano essere commentate, ma credo che dovrebbero essere pienamente rispettate. Credo che come Kosovo ora abbiamo la prudenza istituzionale per affrontare e superare qualsiasi situazione", ha affermato Hoti ripreso dall’emittente “Rtk”. (Alt)