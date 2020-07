Kosovo-Italia: ambasciatore Orlando ricevuto da ministro Giustizia Selimi, focus su stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'urgenza di riforme e il rafforzamento dello stato di diritto: sono stati questi i temi del “fruttuoso incontro” avvenuto oggi fra il ministro della Giustizia kosovaro, Selim Selimi, e l’ambasciatore italiano a Pristina, Nicola Orlando, che si è svolto oggi. “Abbiamo discusso della lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e al terrorismo come priorità principali. Abbiamo anche concordato di valutare nuove opportunità per la cooperazione”, ha scritto Orlando in un tweet. (Alt)