Usa: future petroliferi in rialzo del due per cento grazie ai buoni dati sull'occupazione

- I futures petroliferi hanno chiuso stasera in territorio positivo a Wall Street per il secondo giorno di fila, toccando i massimi da marzo, sostenuti da una crescita dell'occupazione negli Stati Uniti migliore del previsto nel mese di giugno, dopo che i dati di ieri hanno mostrato il più grande calo settimanale dell'offerta interna di greggio dal 2019. Lo riporta il sito "MarketWatch". Gli Stati Uniti hanno aggiunto 4,8 milioni di posti di lavoro a giugno e il tasso di disoccupazione è sceso per il secondo mese consecutivo all'11,1 per cento, secondo i dati pubblicati oggi dal governo. Il greggio del West Texas Intermediate è cresciuto di 83 centesimi, o 2,1 per cento, per stabilirsi a 40,65 dollari al barile sul New York Mercantile Exchange, dopo aver guadagnato l'1,4 per cento ieri. Per la settimana festiva abbreviata, il petrolio ha visto un guadagno settimanale del 5 per cento, sulla base del contratto più attivo chiuso venerdì scorso, secondo i dati di FactSet. (Nys)