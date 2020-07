Regionali: Crimi (M5s), percorso condiviso dove ci sono condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento 5 stelle non si è mai sottratto al confronto là dove ci sono le condizioni per avviare percorsi condivisi, come stiamo facendo in Liguria". Lo scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 stelle Vito Crimi, che ha ricordato come "in Campania invece il nostro appello abbia avuto riscontro. Un percorso che non può prescindere dal rispetto dell'autonomia dei territori e delle sensibilità che esprimono".(Com)