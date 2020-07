Imprese: Profumo (Leonardo), imprenditori devono creare sviluppo e occupazione sana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il compito principale di qualsiasi imprenditore è creare sviluppo e un’occupazione sana. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, che ha preso parte alla Master class “La leadership pandemica: cura o malattia?” organizzata dall’università Luiss Guido Carli. Al centro della discussione l’evoluzione che ha interessato il concetto e la figura dei leader durante la pandemia, e di come il loro ruolo possa essere funzionale, in situazioni di criticità, alla stabilizzazione delle realtà in cui operano. “In una fase di incertezza come quella che stiamo attraversando ciò che conta è dare alle persone delle certezze, o comunque la sicurezza che ci sia qualcuno che si preoccupa del loro futuro: avere la capacità di costruire meccanismi in questo senso è fondamentale”, ha detto, sottolineando (prendendo ad esempio la realtà costituita da Leonardo) l’attenzione che della società a garantire la massima sicurezza delle proprie persone durante la prima fase della pandemia. I leader, ha continuato, svolgono un ruolo importante per quanto riguarda la gestione di momenti di preoccupazione e sconforto, e in questi casi è “fondamentale avere un sistema di valori: coraggio è avere la capacità di prendere decisioni che in alcuni casi possono essere contrarie al proprio interesse individuale”. L’Ad di Leonardo ha poi ribadito l’importanza, per qualsiasi entità organizzativa, di operare “in un’ottica di trasformazione e cambiamento, adeguandosi all’evoluzione delle tecnologie e delle persone”. Un leader, ha concluso, deve essere in grado di catalizzare attorno a una visione il futuro della sua organizzazione.(Ems)