Energia: New York, petrolio chiude in rialzo a 40,65 dollari

- Le quotazioni petrolifere sulla Borsa di New York hanno raggiunto i 40,65 dollari al barile in chiusura, con un rialzo del 2,1 per cento. I future di agosto sull’indice Wti si sono stabilizzati a 40,65 dollari al barile registrando picchi di 40,74 dollari al barile. Per quanto riguarda il benchmark Brent i future hanno guadagnato 10 centesimi di dollaro, con scambi che hanno raggiunto i 42,13 dollari al barile.(Nys)