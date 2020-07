Agricoltura: Astorre (Pd), bene Regione Lazio per contributo aggiuntivo a produttori vino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo aggiuntivo stanziato dalla Regione Lazio per i produttori di vino che aderiscono alla distillazione di crisi "è una misura necessaria e attesa da tutto il settore vitivinicolo, colpito da una crisi gravissima causata dall'emergenza Covid-19". E' quanto afferma in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "Bene quindi le risorse messe in campo dalla Regione - conclude Astorre - che vanno nella giusta direzione per sostenere una filiera fondamentale per l'economia del Lazio".(Com)