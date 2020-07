Usa: arrestata Ghislaine Maxwell, ex fidanzata e collaboratrice di Jeffrey Epstein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ghislaine Maxwell, l'ex fidanzata e collaboratrice di lunga data del defunto finanziere Jeffrey Epstein, è stata arrestata oggi nel New Hampshire con l'accusa di aver adescato ragazze minorenni in modo che Epstein potesse abusare sessualmente di loro. Lo riporta l'emittente "Cnn". L'arresto della donna britannica aggiunge un'altra svolta al caso Epstein. Maxwell, 58 anni, è accusata dall'Fbi di aver procurato e trasportato minori per atti sessuali illeciti. Altri due due capi d'accusa sono di spergiuro, secondo l'accusa formulata dai procuratori federali di New York. "Maxwell era tra i più stretti collaboratori di Epstein e lo ha aiutato a sfruttare ragazze che avevano appena 14 anni", ha detto il procuratore di Manhattan, Audrey Strauss. "Maxwell ha svolto un ruolo fondamentale nell'aiutare Epstein a trovare, fare amicizia e adescare vittime minorenni per abusarne. In alcuni casi, la Maxwell stessa ha partecipato agli abusi". Maxwell potrebbe essere condannata all'ergastolo anche se si dichiarasse colpevole (Nys)