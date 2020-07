America Latina: coronavirus, a rischio 2,7 milioni di aziende e 8,5 milioni di posti di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono pesanti anche in generale le previsioni per l'economia della regione presentate da diversi osservatori internazionali. Secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi) l'America Latina vedrà la sua economia contrarsi del 9,4 per cento nel 2020. È la stima contenuta nel World economic outlook diffuso alla fine di giugno dall'Fmi, che nel precedente rapporto pubblicato ad aprile stimava per la regione una più contenuta contrazione del 5,2 per cento nel 2020. La stima del Fonto è tuttavia superiore a quella prevista dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto di giugno sulle prospettive economiche globali, pubblicato a inizio giugno. (segue) (Brb)