Regno Unito: Johnson annuncia che il programma di mantenimento dei posti di lavoro non verrà prolungato

- Il premier britannico Boris Johnson ha avvertito che il programma di mantenimento dei posti di lavoro non verrà prolungato ulteriormente e terminerà ad ottobre. In un'intervista con il quotidiano londinese "Evening Standard", il premier ha detto che è giunto il momento di essere "assolutamente onesto" con i cittadini britannici, affermando che rimanere a casa "nel lungo termine non è sano né per l'economia né per voi". "Così stai tenendo le persone in animazione sospesa. Sarò assolutamente schietto, stiamo prolungando (il programma di mantenimento dei posti di lavoro) fino a ottobre, ma alla fine dovremo far muovere l'economia", ha dichiarato il primo ministro.Durante l'intervista Johnson ha esortato i cittadini a rispettare le regole di distanziamento sociale questo sabato, quando pub e ristoranti potranno riaprire. "Non annullate i sacrifici che avete fatto con un comportamento incurante...Non vogliamo che le attività commerciali debbano chiudere di nuovo", ha detto il primo ministro. Secondo l'"Evening Standard", Johnson ha anche confermato in modo implicito che la quarantena potrebbe essere introdotta di nuovo a Londra nel caso in cui emerga un nuovo focolaio di coronavirus come è avvenuto a Leicester. "Devo essere assolutamente chiaro con la gente: il modo per evitare tutto ciò è rimanere all'erta, controllare il virus, e salvare vite", ha detto il premier. Infine, Johnson ha dichiarato che intende promuovere un maggior numero di donne come membri dell'Ufficio di gabinetto nel suo prossimo rimpasto ministeriale. (Rel)