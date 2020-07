Coronavirus: Florida, record con oltre 10 mila contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Florida ha riportato oltre 10 mila nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il più grande aumento in un giorno solo dall'inizio della pandemia, secondo i dati della Johns Hopkins University. Ne parla il sito "The Hill". A giugno, i contagi in Florida sono aumentati del 168 per cento, ovvero di oltre 95 mila nuovi casi. La percentuale di test positivi è salita al 15 per cento rispetto il quattro per cento di fine maggio. La Florida, con 21 milioni di residenti, ha riportato un numero di nuovi casi giornalieri di coronavirus superiore a quello di qualsiasi altro paese europeo al culmine dell'epidemia. Per contenere l'epidemia, la Florida ha chiuso i bar e alcune spiagge, ma il governatore ha resistito a imporre l'uso obbligatorio delle mascherine. Solo un altro Stato ha segnalato più di 10 mila nuovi casi in un solo giorno: New York, con almeno 12.847 nuove infezioni il 10 aprile. (Nys)