Ue: Gentiloni, recuperato consenso verso Bruxelles, non è il tempo di posizioni anti-europee (3)

- Infine, la dimensione sociale. "Perché credo che dobbiamo essere tutti consapevoli" del fatto che "l'ultimo decennio" ha visto sì la ripresa del Pil, "ma ha visto anche un accentuarsi delle differenze sociali e questo si sta manifestando anche in questa prima fase della risposta alla crisi della pandemia". Per il commissario, "non abbiamo dei tassi di disoccupazione clamorosi, paragonabili a quelli degli Stati Uniti, ma se pensiamo ai giovani, se pensiamo alla parte più fragile del mondo del lavoro, abbiamo già un'emergenza sociale", ha evidenziato. Gentiloni ha infine concluso spiegando che la risposta non dovrà essere orientata al ritorno alla situazione precedente, perché questo "non è per noi soddisfacente". (Beb)