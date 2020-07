Ue: Gualtieri, fondo per la ripresa diventi un cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che si sta facendo col Fondo per la ripresa non è e non deve essere solo un temporaneo contrasto a una crisi economica senza precedenti, ma anche un cambio di passo dell'Unione europea. Lo ha detto il ministro all'Economia, Roberto Gualtieri, all'evento digitale "Insieme per rilanciare l'Europa" in occasione dell'inizio della presidenza di turno tedesca del Consiglio dell'Unione europea. "Noi pensiamo che la sfida della transizione ecologica, della sostenibilità, della decarbonizzazione dell'economia non sia solo una necessità per salvare il futuro delle giovani generazioni, della stessa specie umana, ma è anche un'opportunità di crescita e di rilancio dell'economia e di una crescita che sia sostenibile, inclusiva. Questa è la sfida", ha detto. "Sono d'accordo che noi dobbiamo raggiungere la neutralità climatica di decarbonizzazione nel 2050" e quindi "dobbiamo rafforzare gli obiettivi intermedi, a partire da quelli del 2030 nella direzione indicata dalla Commissione europea e ora anche sostenuta dalla presidenza tedesca", ha aggiunto. "Se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci stiamo dando, noi dobbiamo anche costruire, oltre alla gamba della decarbonizzazione, oltre alla gamba dell'innovazione digitale dell'economia, anche la terza gamba la gamba della coesione sociale, della costruzione di quel pilastro sociale dell'Unione che adesso deve essere tradotto in iniziative concrete", ha sottolineato. (segue) (Beb)