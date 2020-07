Trasporti: assessore Roma, su ciclabile Aventino Pd è assente ingiustificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla ciclabile Lungotevere Aventino-Ponte Sublicio il Partito democratico "è assente ingiustificato". Lo scrive in un post su Facebook Pietro Calabrese assessore ai trasporti di Roma. "Il nostro progetto è stato realizzato con l’approvazione di tutti i soggetti interessati in conferenza dei servizi, dove il I Municipio non si è nemmeno presentato. Il loro l’interesse per quest'infrastruttura è stato pari a zero. Ora che i cantieri stanno proseguendo a pieno ritmo rosicano. Ma invece di cogliere occasione per tacere fanno campagna elettorale sulla pelle dei romani. La solite chiacchiere che svelano in realtà come il Pd romano sia contrario alla mobilità sostenibile. Inutili attacchi - continua Calbrese - da parte di chi quando governava la Capitale la lasciato voragini e niente opere. Ricordo che - conclude - la pista è stata realizzata nel rispetto delle norme del Codice della strada e i cantieri andranno avanti. Il Pd capitolino pensa di poter prendere in giro i romani, ma ormai non gli crede più nessuno. Mostra meno". (Com)