Regeni: presidente Camera Fico, caso appartiene a tutta l’Europa

- Il caso Regeni "deve appartenere a tutta l'Europa”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, secondo quanto emerge da alcune anticipazioni di un’intervista rilasciata al “Tg1”. “Dobbiamo fare un lavoro forte e sostanziale tramite i governi e i parlamenti europei per creare una rete che possa risolvere il caso di Giulio in Egitto", ha dichiarato Fico. "Rinnovo la mia vicinanza come quella di tutte le istituzioni alla famiglia Regeni. Ma voglio dire a tutti e alla famiglia che la questione di Giulio Regeni non appartiene solo alla famiglia, appartiene a tutta l'Italia. E' una questione di Stato", ha aggiunto.(Res)