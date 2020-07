Ue: Gualtieri, serve una terza via tra protezionismo e mercato senza regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna trovare una terza via, tra un mercato globale aperto ma senza regole e la chiusura protezionista. Lo ha detto il ministro all'Economia, Roberto Gualtieri, all'evento digitale "Insieme per rilanciare l'Europa" in occasione dell'inizio della presidenza di turno tedesca del Consiglio dell'Unione europea. "C'è il tema di definire una terza via rispetto a quello di un mercato globale aperto, ma senza regole, e quello di una chiusura protezionista, che sono entrambe strade che non funzionano. Il tema è quello di regolare e, vorrei dire, civilizzare la globalizzazione e il multilateralismo, favorendo l'apertura dell'economia, ma al tempo stesso governandola verso l'alto, verso gli standard ambientali comuni, verso standard sociali e non verso il basso, verso un inseguimento della competitività di prezzo che premia lì dove non si rispettano le regole, non si protegge il lavoro e non si protegge l'ambiente. Questa è la grande sfida", ha detto. "Io penso che l'Italia e la Germania hanno forti punti di vista comuni che devono e possono affermare" nel quadro di una comune politica globale dell'Unione che sappia collegare "una strategia economica alla capacità di svolgere un ruolo di attore globale". Anche assumendo "una dimensione politica che consenta di essere protagonista attivo di queste grandi sfide, di questi grandi processi, per concorrere a indirizzare i processi di globalizzazione verso fini che siano fini dentro cui si ritrovano i grandi valori comuni di umanesimo, che poi devono essere quelli che devono ispirare il futuro comune dell'umanità", ha concluso Gualtieri. (Beb)