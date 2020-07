Milano: in via Narni il quarto centro donna per servizi di sostegno e orientamento al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano ha un nuovo Centro Donna ed è il quarto in città dopo quelli di via Consolini, viale Faenza e via Sant’Uguzzone. Alla presenza del sindaco Giuseppe Sala è stato inaugurato oggi il nuovo presidio nel Municipio 3, in via Narni 1, nel cuore del quartiere Crescenzago Rizzoli. “Non si tratta di un centro antiviolenza - spiega Daria Colombo, Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità di genere -. Come gli altri, anche questo Centro Milano Donna offrirà diversi servizi che vanno dall’orientamento al lavoro ai corsi di italiano e di lingue straniere, dagli sportelli di counseling e legale al sostegno alle neomamme, fino ai laboratori teatrali”. Il Centro del Municipio 3 sarà gestito da una cordata di dieci associazioni ed enti, responsabile della cordata è Telefono Donna da decenni impegnata contro la violenza di genere. Già attivo nei mesi dell'emergenza Covid attraverso contatti telefonici, email e videochiamate per il sostegno delle donne anche a distanza, da oggi il Centro apre i battenti anche per incontri individuali.(Com)