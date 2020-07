Ue: Gualtieri, puntare su obiettivi comuni industriali e ambientali e rafforzare integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Darsi obiettivi comuni di politica industriale ed ambientale va di pari passo al rafforzamento dell'integrazione europea. Lo ha detto il ministro all'Economia, Roberto Gualtieri, all'evento digitale "Insieme per rilanciare l'Europa" in occasione dell'inizio della presidenza di turno tedesca del Consiglio dell'Unione europea. "Dotarsi degli obiettivi comuni di politica industriale ed ambientale non può che andare di pari passo a una rafforzamento anche della dimensione politica del processo di integrazione", ha detto spiegando di aver apprezzato che la proposta del Next Generation Eu venga realizzata attraverso la procedura legislativa ordinaria, coinvolgendo le istituzioni comuni dell'Unione, Consiglio e Parlamento come colegislatori. "Quindi si va su un terreno in cui anche la procedura legislativa ordinaria viene applicata non solo per definire le regole del mercato unico, ma anche per costruire obiettivi", ha aggiunto spiegando che si tratta di "elementi che possono costruire in maniera più solida anche una maggiore forza e dimensione politica e democratica dell'Unione che al tempo stesso sono la condizione per una sua più efficace proiezione internazionale", ha concluso il ministro. (Beb)