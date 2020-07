Decreto Rilancio: Toccalini (Lega), soddisfazione per 128 milioni in più per specializzandi medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accolta la nostra richiesta di aumentare il numero di contratti di formazione specialistica dei medici: saranno stanziati ulteriori 128 milioni nei prossimi cinque anni. Così in una nota Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale Lega Giovani. “Il nostro emendamento al decreto Rilancio presentato in proposito, ma riformulato dal governo, prevedeva risorse più cospicue: è comunque un punto di partenza per il quale esprimiamo soddisfazione”, ha detto, sottolineando che il paese “deve assolutamente investire se vogliamo davvero evitare che i nostri laureati in medicina scappino all'estero perché nessuno garantisce loro un futuro”. La Lega, ha aggiunto, continuerà a portare la loro voce e le loro aspettative in Parlamento e nelle istituzioni. (Com)