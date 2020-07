Sport: Lega Lazio, riparte finalmente anche economia sport di contatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Zingaretti ha ascoltato "le istanze degli operatori e della Lega, tendendo la mano allo sport di contatto dopo mesi di silenzi. Riparte un pezzo importante dell'economia, meglio tardi che mai. Finalmente". Così, in una nota, il senatore del Carroccio Claudio Barbaro, presidente delle associazioni sportive sociali italiane, e il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi. ''Speriamo - aggiungono - che la Presidenza prenda coscienza delle difficoltà di migliaia e migliaia di imprenditori sportivi, mettendo in campo delle misure a sostegno. Riporteremo il caso nuovamente in commissione attraverso il presidente Pasquale Ciacciarelli". (Com)