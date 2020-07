Rogo Thyssen: stampa tedesca, uno dei manager condannati si presenta in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia a scontare la pena uno dei due manager di ThyssenKrupp, condannati per il rogo in cui morirono sette operai italiani. Secondo quanto riferisce “Radio Colonia”, la procuratrice generale Annette Milk ha dichiarato che uno dei due condannati si è presentato in carcere, per iniziare il periodo di detenzione così come da “richiesta formale” del tribunale di Essen. Questo significa che almeno uno dei due manager inizia ufficialmente a scontare la pena di cinque anni per il reato di omicidio colposo e non sarà più a piede libero. La procura di Essen non ha però voluto rivelare il nome. Non è chiaro quindi se sia Harald Espenhahn, ex amministratore delegato dello stabilimento di ThyssenKrupp di Torino, o Gerald Priegnitz, ex dirigente finanziario, sempre nel capoluogo piemontese. I due manager erano stati condannati a cinque anni di reclusione in Germania per il rogo che a dicembre del 2007 devastò l'impianto del conglomerato tedesco Thyssenkrupp a Torino, causando sette vittime tra gli operai. La corsa settimana la Procura di Essen ha autorizzato la semilibertà per i due.(Geb)