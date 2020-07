America Latina: coronavirus, a rischio 2,7 milioni di aziende e 8,5 milioni di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus avrà un impatto negativo sull'economia latinoamericana, causando la chiusura di oltre 2,7 milioni di aziende e la perdita di 8,5 milioni di posti di lavoro nei prossimi sei mesi. E' quanto sostiene la Commissione economica per l'America Latina delle Nazioni Unite (Cepal) in un rapporto presentato oggi dal segretario esecutivo Alicia Barcena. Secondo le previsioni della Cepal a essere colpite più duramente dagli effetti della pandemia saranno micro e piccole imprese. In particolare viene stimata la chiusura di 2,6 milioni di micro imprese, con la conseguente perdita di 6,8 milioni di posti di lavoro e la chiusura di 98.000 piccole imprese, con la perdita di 1,5 milioni di posti di lavoro. Meno colpire le imprese di medie e grandi dimensioni. In questi casi la Cepal stima la chiusura di 5.943 imprese di medie dimensioni, con la perdita di 390.155 posti di lavoro, e la chiusura di 406 aziende di gran di dimensione, che porterebbe alla perdita di 231.724 posti di lavoro. I settori più colpiti dalla crisi saranno quelli dove è più difficile adottare misure di distanziamento sociale e tutelare al contempo la produzione, come ne caso del turismo, della ristorazione dell'industria dello spettacolo e della cultura, della moda e del commercio. Solo questi per la Cepal dovrebbero concentrare il 34,3 per cento delle perdite complessive di occupazione. Il settore indicato come più esposto nell'indagine è quello del commercio, che secondo la Cepal potrebbe contare la chiusura di 1,4 milioni di aziende e la conseguente perdita di 4 milioni di posti di lavoro. Altri settori che registreranno un impatto significativo sono quelli dell'industria mineraria, dei servizi alle imprese, dell'industria chimica, dell'elettronica e elettricità, gas e acqua, che potrebbero concentrare il 47,6 per cento delle perdite di posti di lavoro. (segue) (Brb)