Scuola: Azzolina, il 14 settembre si riparte, mai pensato a plexiglass

- "Ritorneremo tutti a scuola a settembre e lo faremo grazie alla collaborazione con tutto il mondo della scuola e degli enti regionali: il 14 settembre torneranno a scuola tutti gli studenti". Lo ha ribadito il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo a "In onda" su La7. Quanto alla possibilità di usare divisori in plexiglass nelle classi, il ministro ha chiarito che si tratta di "una delle tante fake news. Non abbiamo mai pensato a una cosa del genere, né io né il resto dello staff", ha aggiunto. (Rin)