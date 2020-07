Decreto Rilancio: Lega, da governo no a bonus mobilità elettrica per sole imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega e responsabile dipartimento Ambiente Vannia Gava, prima firmataria dell'emendamento, e i deputati della Lega della commissione Bilancio alla Camera: il capogruppo Massimo Garavaglia, Giuseppe Bellachioma, Claudio Borghi (presidente), Vanessa Cattoi, Emanuele Cestari, Silvana Andreina Comaroli, Rebecca Frassini e Maura Tomasi dichiarano: "Altro che rilancio della nostra economia e delle nostre imprese: oggi la maggioranza giallorossa ha bocciato il nostro emendamento al decreto in cui proponevamo di riservare alle aziende produttrici italiane il bonus per l'acquisto di bici, anche elettriche, monopattini e altri dispositivi di mobilità alternativa. La nostra proposta - proseguono i parlamentari in una nota congiunta - avrebbe prodotto un duplice effetto positivo sia sull'incentivo alla mobilità green sia da volano alle imprese del settore del nostro Paese. Con la bocciatura, questa maggioranza nega un'opportunità di sviluppo a un comparto importante del nostro made in Italy e di fatto apre il mercato a prodotti stranieri, magari a basso costo - concludono sempre gli esponenti leghisti -, provenienti da Paesi come la Cina".(Com)