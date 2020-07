Francia: candidato sindaco dei Repubblicani Vassal si ritira da "terzo turno" elezioni municipali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata dei Repubblicani francesi a sindaco di Marsiglia, Martine Vassal, si ritira dalla corsa elettorale in vista del "terzo turno" delle elezioni municipali previsto per il 4 luglio. "Ho fatto la scelta della saggezza, ho fatto la scelta dell'esperienza, ho fatto la scelta del consenso", ha motivato la sua scelta Vassal durante una conferenza stampa. Il partito di destra schiera al suo posto il deputato Guy Tissier. Parigi, Lione e Marsiglia, le prime tre città di Francia, sono divise per settori, all'interno dei quali figurano gli arrondissement. Per ogni settore vengono eletti dei consiglieri municipali che a loro volta votano per il sindaco. Al secondo turno del 28 giugno la candidata ambientalista di Printemps Marseillaise (Primavera marsigliese) ha registrato il 39,9 per cento dei consensi, ottenendo 42 consiglieri su 101 in totale. Vassal, seconda con il 29,80 per cento, ne ha avuto invece 39. Rubirola ha quindi una maggioranza relativa per aggiudicarsi la carica di primo cittadino dovrà stringere delle alleanze.(Frp)