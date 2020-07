Lazio: Righini (Fd'I), vergognosa scritta intimidatoria e insulto sessista contro militante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scritta intimidatoria con insulto sessista è apparsa contro una donna, militante di Fd'I. Lo rende noto, Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. "Aveva denunciato sui social un mancato servizio riguardante il chiosco nel quale lavora, lei - spiega Righini - militante del circolo Fd'I Patria e libertà di Aranova, da sempre impegnata nel sociale sul territorio. Come nel più becero stereotipo dell'intolleranza politica, è stata pubblicamente offesa con una scritta intimidatoria ed offensiva aggravata da un insulto sessista, tracciata nei pressi della sua abitazione. Alla nostra militante - sottolinea Righini - va tutto il mio sostegno e la mia solidarietà, al quale si uniscono i dirigenti romani di Fd'I, Federico Rocca e Ugo Cassone, che ringrazio per aver segnalato l'accaduto. Ai vigliacchi - conclude Righini - che hanno compiuto l'odioso gesto rispondo che gli attacchi personali non hanno si qui fermato e non fermeranno mai le battaglie politiche di Fratelli d'Italia a favore dei nostri concittadini e compatrioti". (Com)