Roma: Raggi, da Bulgari nuovo hotel in piazza Augusto Imperatore, porterà posti lavoro

- La bellezza di Roma affascina il mondo e pone le basi per ripartire più forti e determinati di prima. Lo scrive, in un post su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Bulgari ha scelto la nostra città - prosegue Raggi - per realizzare un nuovo albergo in una delle piazze più affascinanti e ricche di storia nel mondo: piazza Augusto Imperatore. Si tratta di un importante investimento privato che porterà molti posti di lavoro: un segnale dopo il lockdown causato dall’emergenza coronavirus". (Rer)