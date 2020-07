Ue: von der Leyen, per accordo su fondo ripresa “ogni giorno conta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per giungere a un accordo tra gli Stati membri sul fondo per la ripresa dell'Ue, “ogni giorno conta”. È quanto affermato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa al termine dell'incontro in formato telematico che ha avuto oggi con il cancelliere tedesco, Angela Merkel. I colloqui fanno seguito all'assunzione della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue da parte della Germania, avvenuta nella giornata di ieri primo luglio. L'accordo sul fondo per la ripresa dell'Ue è tra le massime priorità della presidenza tedesca. Von der Leyen si è detta “piuttosto ottimista” in merito al raggiungimento dell'intesa. “L'ampio profilo” della proposta della Commissione europea, ossia un fondo da 750 miliardi di euro articolato in sovvenzioni e prestiti da rimborsare, “non è in discussione, il che è bene”, ha aggiunto von der Leyen. Al fine di discutere della questione, la presidente della Commissione europea ha invitato Merkel a Bruxelles l'8 luglio per un incontro a cui parteciperà anche i presidenti del Consiglio europeo, Charles Michel, e del Parlamento europeo, Davi Sassoli. Entro la prossima settimana, Michel dovrebbe aprire la strada a un accordo sul fondo europeo per la ripresa, che la Germania intende concludere al Consiglio europeo straordinario del 17-18 luglio. (Geb)