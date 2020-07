Elezioni: Durigon (Lega), Matteo Orciuoli nostro candidato sindaco ad Albano laziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di Matteo Orciuoli come candidato sindaco della Lega ad Albano "rappresenta la soluzione ideale, una persona di qualità che farà molto bene. Ne sono orgoglioso". Lo dichiara, in una nota, il deputato della Lega Claudio Durigon, coordinatore di Roma e provincia del partito. "È infatti un consigliere comunale di lungo corso - aggiunge - una personalità autorevole e stimata nell'ambito politico e sanitario che rappresenta benissimo il suo territorio e la sua comunità. È la risposta giusta della Lega alla richiesta di cambiamento e discontinuità avanzata dai cittadini di Albano. Unisce l'esperienza politica alla preparazione professionale: la persona giusta dopo un decennio di malgoverno, un periodo in cui il Comune è stato lasciato al suo destino, il centro storico è diventato fatiscente e le frazioni sono state abbandonate". (Com)