Trasporti: sindacati, sbloccare subito cantiere metro C e tavolo urgente su mobilità Roma

- Nella giornata di oggi in piazza del Campidoglio, si è svolta la manifestazione dei lavoratori Metro C. Il sit-in si è svolto in contemporanea ai lavori del consiglio comunale di Roma Capitale. "Grande adesione dei lavoratori, in centinaia hanno partecipato all'iniziativa promossa dai sindacati Fillea Cgil,Filca Cisl e Feneal Uil Roma. I lavoratori, dopo 9 mesi di cassa integrazione, hanno chiesto certezze per l'immediata ripartenza dei cantieri e per il futuro dell'opera, infrastruttura strategica per la mobilità della Capitale". E' quanto si legge in una nota dei sindacati. "La vertenza dei lavoratori edili è la vertenza dei cittadini e delle cittadine romane. La Capitale ha bisogno di questa opera, soprattutto per riavvicinare le periferie al centro della città", dichiarano i segretari generali della Feneal Uil Roma, Agostino Calcagno, della Filca Cisl Roma, Nicola Capobianco e della Fillea Cgil di Roma, Benedetto Truppa. Una delegazione di lavoratori e sindacati è stata ricevuta dal presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefàno. "Entro pochi giorni si arriverà alla definizione dell'iter che riaccenderà le talpe della Metro C e la prossima settimana verrà convocato un incontro tra le organizzazioni sindacali e l'assessore Calabrese sulla mobilità della Capitale. Se tali impegni saranno disattesi, torneremo in piazza. Lo stato di agitazione prosegue", concludono i tre segretari generali di categoria dell'edilizia. Alla manifestazione ha partecipato una delegazione dei lavoratori e delle lavoratrici di Roma Metropolitane in liquidazione. (Com)