Ue: Merkel, obiettivo è accordo su fondo ripresa al Consiglio europeo del 17 e 18 luglio

- Come presidente di turno del Consiglio dell'Ue, la Germania si prefigge l'obiettivo di giungere a un accordo sul fondo per la ripresa dell'Unione europea al Consiglio europeo straordinario del 17-18 luglio prossimo. “Un ritardo non sarebbe un bene”. È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Angela Merkel, durante la conferenza stampa al termine dell'incontro in formato telematico che ha avuto oggi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. I colloqui fanno seguito all'assunzione della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue da parte della Germania, avvenuta nella giornata di ieri primo luglio. (Geb)