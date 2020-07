Decreto Semplificazioni: Crimi, non può esserci semplificazione senza innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso del capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, "il super bonus al 110 per cento per le riqualificazioni energetiche e per l'adozione di misure antisismiche è una misura rivoluzionaria. Adesso stiamo lavorando - continua il viceministro all'Interno su Facebook - ad un'altra vera e propria rivoluzione: la piena e completa digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Una Pa digitale permetterà di semplificare, accelerare e ottimizzare l'accesso ai servizi, migliorando la qualità della vita dei cittadini. Un primo esempio di questa rivoluzione - spiega il senatore - è il bonus vacanze, che viene erogato attraverso Io, l'app dei servizi pubblici. Soltanto nel primo giorno di diffusione del bonus, ne sono stati attivati quasi 150.000. Un numero considerevole, che rende bene l'idea dell'importante e sempre più irrinunciabile supporto che la tecnologia può offrire ai cittadini nell'ambito dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione". (segue) (Rin)