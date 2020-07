Decreto Semplificazioni: Crimi, non può esserci semplificazione senza innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'esponente del M5s, "questo processo rivoluzionario è alla base del decreto Semplificazioni, che vede impegnata l'intera maggioranza ed in particolare la ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano. Non può esserci semplificazione senza innovazione, lo abbiamo sempre detto. E non è un caso che il ministero per l'Innovazione sia stato istituito proprio da questo governo, a testimonianza di quanto il tema sia per noi centrale. Andiamo avanti insieme dunque - conclude Crimi - a realizzare questa epocale trasformazione, i cui effetti positivi saranno evidenti sia nell'immediato che negli anni a venire". (Rin)