Commercio: da Assemblea capitolina ok a principali emendamenti Osp, Sovrintendenza contraria

- Maggiori occupazioni di suolo pubblico (Osp) per le attività commerciali: potranno estendersi del 50 per cento in più al centro storico e del 70 per cento in più nelle altre zone della città. I criteri di riferimento per sistemare tavolini e dehors dovranno rispettare le norme del codice della strada e la distanza minima di cinque metri dai monumenti. Gli esercenti che presenteranno domanda entro il 31 ottobre 2020 potranno avvalersi delle misure straordinarie fino al 31 dicembre 2021. Questi i tre emendamenti principali approvati oggi dall'Assemblea capitolina e che modificano la delibera di giunta che disciplina, in via transitoria per far fronte alla crisi post Covid, l'ampliamento delle occupazioni del suolo pubblico delle attività commerciali. La Sovrintendenza capitolina ai beni culturali ha espresso parere contrario su tutti e tre le modifiche, la giunta si è detta contraria invece solo sul secondo di questi tre: l'assessore al Commercio Carlo Cafarotti, nel suo atto, aveva previsto che i criteri per le Osp straordinarie fossero definiti d'intesa con la Soprintendenza, la Sovrintendenza e la Polizia locale. La delibera, così come emendata, dovrà ora essere votata nella sua interezza dall'Aula Giulio Cesare nella prossima seduta convocata per domani dalle 14 alle 19.(Rer)