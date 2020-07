Ue: Gentiloni, fiduciosi che si arrivi ad accordo su ripresa prima di pausa estiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna essere fiduciosi che prima dell'estate si raggiunga un accordo sulla ripresa. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, all'evento digitale "Insieme per rilanciare l'Europa" in occasione dell'inizio della presidenza di turno tedesca del Consiglio dell'Unione europea. "Rispetto alla crisi precedente si è criticata la reazione europea con l'espressione 'Too Little, Too Late'. In questo caso, 'So Far, So Good'", ha iniziato Gentiloni. "Finora le decisioni prese sono state nella giusta direzione. Manca certamente la decisione ultima sul Next Generation Eu e la presidenza tedesca parte con questo impegno così decisivo e si concluderà con un impegno storico" con "l'accordo per Brexit", ha ricordato Gentiloni. "Dobbiamo essere fiduciosi", ha detto ancora il commissario. Per varie ragioni. La prima ragione è il fatto che "c'è la consapevolezza di una risposta comune a questa crisi comune". La seconda, è il fatto che "nessuno ha sbattuto la porta di fronte alla proposta della Commissione europea". La terza è il fatto che "non si può non decidere con un accordo" e quindi "il senso di responsabilità minimo credo guiderà i nostri capi di Stato e di governo a prendere questa decisione". Il quarto motivo di ottimismo è che "il pacchetto è talmente ampio che consente a tutti di trovare qualche motivo di polemica, certamente, ma anche di soddisfazione". La quinta ragione è il fatto che "con la presidenza tedesca" ci sarà alla guida "una delle migliori negoziatrici che io abbia conosciuto nella mia esperienza politica e sono sicuro che quando ci sarà il vertice le qualità di negoziare della cancelliera Merkel e il rinnovato spirito di collaborazione con la Francia" saranno "tutti elementi di un certo ottimismo". Detto questo, però, il commissario ha ricordato che "le questioni da sciogliere sono tantissime: l'ammontare, il mix di prestiti e trasferimenti, le condizioni di erogazione, le chiavi di allocazione tra paesi, i tempi della ratifiche nazionali". Ma ci sono motivi per essere fiduciosi che si possa arrivare ad un accordo "prima della pausa estiva". (Beb)