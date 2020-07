Milano: Sala, preoccupato per apertura asili nidi e materne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo alla presentazione del centro Milano donne nel municipio tre in via Narni si è detto "molto preoccupato per la riapertura degli asili nidi e per le scuole dell'infanzia". "Vedo un grande problema sui nidi e sulle materne, un problema che nasce dal fatto che non essendo facile il distanziamento - ha spiegato il sindaco - oggi non potremo tecnicamente accogliere 30mila bambini e quindi è un problema perché a oggi abbiamo delle liste di attesa che abbiamo già verificato, ma non abbiamo lo spazio quindi sono molto preoccupato". (Rem)